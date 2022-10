Polizei Hagen

POL-HA: Vorfahrtberechtigten BMW beim Abbiegen missachtet

Hagen-Boele (ots)

Dienstag (11.10.2022) gegen 15.30 Uhr stieß eine 85-Jährige auf der Hagener Straße mit einem anderen Auto zusammen. Die Seniorin fuhr mit ihrem VW in Richtung Boele und wollte an der Einmündung nach links in die Overbergstraße abbiegen. Hierbei übersah die Hagenerin aus bislang ungeklärter Ursache einen BMW, der in der Gegenrichtung unterwegs war. Der 39-jährige Fahrer verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht. Er kam zur Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Polizisten stellten bei der Unfallaufnahme die Fahrerlaubnis der 85-Jährigen sicher. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Beide Autos waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt wurden. Der Sachschaden liegt bei etwa 5.000 Euro. (arn)

