Polizei Hagen

POL-HA: Alleinunfall mit hohem Sachschaden - Mann fuhr unter Drogeneinfluss

Hagen-Vorhalle (ots)

Am Mittwoch, 12.10.2022, fuhr ein 56-Jähriger gegen 01:30 Uhr die Straße Am Tempel aus Wetter in Richtung Vorhalle entlang. Dort verlor er im Kurvenbereich die Kontrolle über seinen Ford, kam im Graben zum Stillstand und verletzte sich leicht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und verlor Betriebsmittel. Ebenfalls beschädigt wurden ein Straßenschild und ein Randstein. Der Gesamtschaden wird auf über 25.000 Euro geschätzt. Das Auto musste später mit einem Kran geborgen werden. Da der 56-Jährige an der Unfallstelle barfuß umher lief, führten die Beamten einen Alkoholtest durch, welcher negativ verlief. Der Mann gab jedoch zu, am Vorabend Marihuana konsumiert zu haben. Die Polizisten ließen ihm eine Blutprobe entnehmen und legten eine Anzeige vor. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell