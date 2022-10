Polizei Hagen

POL-HA: E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen sichergestellt

Hagen-Mitte (ots)

Im Bereich der Hochstraße/Bergischer Ring sahen Polizisten am Mittwoch (12.10.2022) gegen 01 Uhr einen E-Scooter, an dem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Sie stoppten den 20-jährigen Fahrer und kontrollierten ihn. Während der Überprüfung gab der Mann an, dass ihm ein Bekannter den Roller geliehen habe. Dieser konnte wenig später durch die Beamten angetroffen werden. Der 22-Jährige gab an, dass der E-Scooter ihm gehört. Er konnte vor Ort jedoch keinen Nachweis erbringen und machte keine Angaben dazu, wo und wann es zum Kauf des Rollers kam. Eine Abfrage in den polizeilichen Auskunftssystemen ergab, dass der Roller auf eine Frau aus Hagen zugelassen war. Der Roller war jedoch nicht zur Fahndung ausgeschrieben oder als gestohlen gemeldet. Da fraglich ist, ob das Fahrzeug aus einem Diebstahl stammt, der 22-Jährige keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte und der E-Roller nicht ordnungsgemäß angemeldet war, stellten die Polizisten das Fahrzeug sicher. Die Ermittlungen dauern an. (arn)

