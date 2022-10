Polizei Hagen

POL-HA: Aufgebrachter Mann in Gewahrsam genommen

Hagen-Mitte (ots)

Ein 35-jähriger Hagener stritt sich am Dienstag (11.10.2022) gegen 5.30 Uhr mit Familienangehörigen auf offener Straße und war auch nach Eintreffen der Polizei so aufgebracht, dass ihn die Beamten in Gewahrsam nahmen. Die Einsatzkräfte trafen den Mann an der Kreuzung Hugo-Preuß-Straße/Stresemannstraße an. Er war verbal aggressiv und gestikulierte immer wieder mit seinen Armen. Da er sich nicht beruhigte, legten ihm die Polizisten Handfesseln an. Er schrie seine Familienangehörigen immer weiter an, bis er von diesen getrennt und in den Streifenwagen gesetzt wurde. Auch nachdem ihm erklärt wurde, dass er nach Klärung des Sachverhaltes gehen kann, sofern er sich nicht mehr aggressiv verhalte, kam es zu keiner Verbesserung. Der 35-Jährige gab an, dass er sich nicht beruhigen wird und kündigte Straftaten an. Er wurde daraufhin zum Polizeigewahrsam verbracht. Ein freiwilliger Atemalkoholtest zeigte an, dass der Hagener keinen Alkohol konsumiert hatte. Er konnte nach rund einer Stunde aus dem Gewahrsam entlassen werden. Sein emotional aufgebrachter Zustand hatte sich gebessert. (arn)

