Polizei Hagen

POL-HA: Erneuter Schwerpunkteinsatz der Polizei Hagen - Wehringhausen, Altenhagen und das Bahnhofsumfeld weiter im Fokus

Hagen (ots)

Unter Federführung der Polizei Hagen fand am Dienstag (11.10.2022) ein erneuter Schwerpunkteinsatz im Bereich des Hauptbahnhofs sowie in den Stadtteilen Altenhagen und Wehringhausen statt. Neben zahlreichen zivilen und uniformierten Polizisten aus Hagen waren Kräfte der Hundertschaft sowie Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt eingesetzt.

Insgesamt wurden am Dienstag 112 Personen sowie 92 Fahrzeuge kontrolliert. Die Bilanz: Die Polizei vollstreckte sechs Haftbefehle, eine Person wurde am Konrad-Adenauer-Ring durch den Schwerpunktdienst wegen des Handels mit Betäubungsmitteln festgenommen. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden Einsatzkräfte bei dem 24-Jährigen unter anderem weiteres Rauschgift sowie Falschgeld. Am Dienstag erhielten zudem fünf weitere Personen Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Ein Mann konnte am Berliner Platz mit einem Einhandmesser angetroffen werden, er erhielt eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Die Einsatzkräfte kontrollierten darüber hinaus auch die Einhaltung der Verkehrsregeln. 11 Personen erhielten nach Verstößen eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, 41 mussten ein Verwarnungsgeld zahlen, eine Person musste eine Blutprobe abgeben.

Das Ordnungsamt suchte mehrere Gewerbebetriebe auf. Die Kräfte ahndeten am Kontrolltag in zwei Fällen Verstöße gegen den Jugendschutz sowie zwei Verstöße gegen das Pfandgesetz.

Der Kontrolldruck durch die Polizei wird weiter aufrecht gehalten, um das Sicherheitsgefühl der Hagenerinnen und Hagener zu stärken und Straftaten konsequent zu verfolgen. (arn)

