Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen - Bad Dürrheim, BAB A81, Lkr. Tuttlingen) Unfall auf der Autobahn fordert 36000 Euro Schaden

Geisingen - Bad Dürrheim, BAB A81, Lkr. Tuttlingen (ots)

Rund 36000 Euro Sachschaden hat ein Verkehrsunfall gefordert, der am Mittwochvormittag, gegen 10.40 Uhr, auf der Bundesautobahn A81 zwischen der Anschlussstelle Geisingen und dem Autobahnkreuz Bad Dürrheim, etwa auf Höhe des gegenüberliegenden Unterhölzer Parkplatzes bei Geisingen passiert ist. Auf der Fahrt in Richtung Stuttgart wollte ein 57-Jähriger mit einem VW Passat und hinter diesem ein 26-jähriger Audi-Fahrer zwei hintereinander fahrende Sattelzug-Lastwagen überholen. Als sich der Passat-Fahrer auf Höhe des ersten Sattelzuges befand, zog dessen 57 Jahre alter Fahrer den Lastwagen plötzlich und ohne Fahrtrichtungsanzeiger zu geben von der rechten auf die linke Fahrspur, um den vorausfahrenden Sattelzug zu überholen. Hierbei kam es zur seitlichen Kollision mit dem auf der linken Fahrspur von hinten nahenden Passat. Um diesem Unfall auszuweichen, lenkte der hinter dem Passat befindliche Audi-Fahrer nach rechts, kam zunächst von der Fahrbahn ab in den Grünstreifen und prallte nach dem Gegenlenken in das Heck des zweiten Sattelzug-Lastwagens. In der Folge schleuderte der Audi wieder nach rechts auf den Grünstreifen und blieb an einem dort angebrachten Wildschutzzaun beschädigt stehen. Im Zuge der beiden Kollisionen kam es auch noch zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Sattelzug-Lastwagen. Glücklicherweise wurden bei dem Unfall keine Personen verletzt. Der erheblich beschädigte Audi musste abgeschleppt werden. Die beiden Lastwagen und der Passat blieben bedingt fahrbereit und konnten zu dem in Fahrtrichtung gelegenen Autobahnparkplatz Räthisgraben gefahren werden. Im Zuge des Unfalls bildete sich vorübergehend ein Rückstau. Der Verkehr konnte jedoch nach und nach links an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell