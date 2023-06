PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten

Bad Schwalbach (ots)

Tatzeit: Donnerstag, 01.06.23, 14.40 Uhr Tatort: Gemarkung Bad Schwalbach, Bundesstraße 260, Höhe Langenseifener Stock

Ein 36-jähriger Mann aus Mainz befuhr mit seinem 1er BMW die Bäderstraße aus Richtung Nassau kommend in Richtung Wiesbaden. Kurz hinter dem Langenseifener Stock kam der BMW aufgrund wahrscheinlicher Reifenproblemen auf die Gegenfahrspur und touchierte einen entgegenkommenden Sattelzug. Dadurch geriet der BMW ins Schleudern und stieß gegen das hinter dem Lkw fahrende Fahrzeug einer 76-jährigen Frau aus Bad Schwalbach. Weiter wurde der BMW dann nach links gegen die Leitplanke und danach gegen das Auto eines 27-jährigen Mannes aus Berndroth, welcher ebenfalls in Richtung Nassau unterwegs war, geschleudert. Der Fahrer des BMW wurde durch die verschiedenen Anstoßstellen verletzt und musste in einem Rettungswagen in ein Wiesbadener Krankenhaus gefahren werden. Der 52-jährige Beifahrer im BMW wurde leicht verletzt und ambulant behandelt. An allen vier beteiligten Fahrzeugen, als auch an der Leitplanke entstand Sachschaden. Dieser wird auf 50.000EUR geschätzt. Die Bundesstraße musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme und den Aufräumarbeiten für ca 1 1/2 Stunden voll gesperrt werden.

