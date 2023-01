POL-S: In Lagerräume eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots) - Unbekannte sind am frühen Sonntagmorgen (15.01.2023) in eine Gaststätte an der Haldenrainstraße eingebrochen. Ein Anwohner beobachtete gegen 06.45 Uhr, wie zwei Personen in die Gaststätte einbrachen und sich an den Spielautomaten zu schaffen machten. Im Anschluss flüchteten die Männer mit einem schwarzen VW Golf in Richtung ...

