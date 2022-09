Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Unfallflucht: PKW beschädigt worden

Uedem (ots)

Am Montag (19. September 2022) im Zeitraum zwischen 10:30 Uhr und 11:10 Uhr, kam es in Uedem zu einer Beschädigung eines Nissan Primastar. Der Fahrzeugführer aus Solingen, hatte das Fahrzeug an der Schusterstraße abgestellt gehabt. Als er zum Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er, dass ein Schutzblech welches um das gesamte Fahrzeug befestigt ist, teilweise abgefallen sowie beschädigt worden war. An der Beifahrertür, waren außerdem eine Delle sowie mehrere Kratzer und Lackabtrieb zu erkennen. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (pp)

