Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Unfallflucht

Fahrzeug an mehreren Stellen beschädigt

Goch (ots)

Im Zeitraum von Montag (19. September 2022), 13:15Uhr bis Dienstag (20. September 2022), 07:50, kam es in Goch zu einer Unfallflucht. Eine 29-jährige Frau hatte ihr Fahrzeug, einen VW Golf, am Fahrbandrand der Kalbecker Straße geparkt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie Lackkratzer am vorderen- und hinteren Kotflügel sowie am Außenspiegel, an welchem zudem noch ein kleiner Riss war. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell