Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zwei Männer nach Einbruch in Gaststätte flüchtig - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Unbekannte sind am frühen Sonntagmorgen (15.01.2023) in eine Gaststätte an der Haldenrainstraße eingebrochen. Ein Anwohner beobachtete gegen 06.45 Uhr, wie zwei Personen in die Gaststätte einbrachen und sich an den Spielautomaten zu schaffen machten. Im Anschluss flüchteten die Männer mit einem schwarzen VW Golf in Richtung Stuttgart-Freiberg. Im Rahmen der Fahndung entdeckten die Beamten das Fahrzeug auf einem Parkplatz im Bereich des Kafkawegs und beschlagnahmten es. Darüber hinaus fanden die Polizisten in unmittelbarer Nähe die mutmaßlich zuvor gestohlenen und aufgebrochenen Geldkassetten aus den Automaten. Die Einbrecher sollen männlich, zwischen 165 bis 170 Zentimeter groß und schlank gewesen sein. Sie waren schwarz gekleidet und trugen schwarze Wollmützen sowie weiße FFP2-Masken. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell