POL-S: Badegäste sexuell belästigt - Tatverdächtigen vorläufig festgenommen

Stuttgart-Wangen/-Hedelfingen (ots) - Unbekannte sind am Wochenende (13.-15.01.2023) in Häuser an der Straße Im Degen und am Alosenweg eingebrochen. Die Einbrecher hebelten am Freitag, zwischen 17.20 Uhr und 18.45 Uhr, die Terrassentür des Dreifamilienhauses an der Straße Im Degen auf und durchsuchten die Wohnungen im ersten und zweiten Obergeschoss. Bei einem Einfamilienhaus am Alosenweg hebelten die Täter zwischen ...

mehr