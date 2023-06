PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Fremder Mann steht im Wohnzimmer +++ Im Bus unsittlich berührt +++ Alkoholisierte Gruppe greift Fahrzeuginsassen an +++ Motorradfahrer durch Zusammenstoß schwerverletzt

Bad Schwalbach (ots)

1. Fremder Mann steht im Wohnzimmer,

Idstein, Dasbach, An der Struth, Sonntag, 04.06.2023, 18:00 Uhr

(he)Gestern am frühen Abend betrat ein unbekannter Mann in Idstein Dasbach plötzlich das Wohnzimmer eines älteren Ehepaares und erweckte den Anschein, als sei er auf der Suche nach einer Unterkunft. Der Mann wurde nach einem kurzen Gespräch wieder nach draußen auf die Straße gebracht. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet. Das Ehepaar hielt sich gegen 18:00 Uhr in der Küche ihres Einfamilienhauses auf, als man plötzlich das Knarren des Parketts vernahm und dann der Fremde im Wohnzimmer stand. Mutmaßlich war er durch die geöffnete Garage in den Garten und von dort in das Haus gelangt. Ob es sich bei der Suche nach einer Unterkunft um einen Vorwand handelte, kann nicht gesagt werden. Der Mann sei circa 1,95 Meter groß, von stämmiger, kräftiger Figur und habe nach Angaben des Ehepaares weder Deutsch noch Englisch gesprochen. Er habe schwarze, gewellte Haare sowie eine blaue Jeanshose sowie ein blaues T-Shirt getragen. Nach dem Verlassen des Hauses sei der Mann in Richtung Ortsmitte gelaufen. Während einer Fahndung nach dem Mann konnten keine Feststellungen getroffen werden. Die Polizei in Idstein nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

2. Im Bus unsittlich berührt,

Linienbus Wiesbaden Richtung Taunusstein, Sonntag, 04.06.2023, 20:00 Uhr

(he)Gestern Abend wurde eine 14-Jährige im Bus auf der Fahrt von Wiesbaden nach Taunusstein von einem 48-Jährigen unsittlich berührt. Die informierte Polizei "empfing" den mutmaßlichen Täter am Omnibusbahnhof in Taunusstein. Den Angaben der Jugendlichen zufolge standen sie und auch der Mann während der Fahrt im Bus und der 48-Jährige habe sie mehrfach berührt. Weiterhin seien von ihm anzügliche Gesten gemacht worden. Der deutlich alkoholisierte Mann wurde auf die Polizeidienststelle gebracht und nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Wiesbaden übernommen.

3. Alkoholisierte Gruppe greift Fahrzeuginsassen an, Oestrich-Winkel, Oestrich, Gottestal, Feldgemarkung, Sonntag, 04.06.2023, 00:10 Uhr

(he)In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Oestrich zu einem Streit zwischen einer Personengruppe und zwei Insassen eines Pkw, bei dem diese leichtverletzt wurden. Kurz nach Mitternacht waren der 49-jährige Fahrer sowie seine Beifahrerin auf der Verlängerung der Straße "Gottestal" unterwegs, als ihnen mehrfach alkoholisierte Personengruppen entgegenkamen. Aus diesem Grund sei man sehr langsam unterwegs gewesen. Beim Passieren einer der Gruppen habe eine Person plötzlich mehrfach auf das Auto geschlagen, woraufhin der 49-Jährige seinen Pkw stoppte. Daraufhin habe eine Person aus der Gruppe die Beifahrertür geöffnet und die Beifahrerin aus dem Pkw gezerrt. Hierbei sei diese zu Boden gestürzt. Als der 49-Jährige der Frau zu Hilfe kommen wollte, wurde auch er von der Person, welche die Beifahrerin angegriffen hatte zu Boden gestoßen. Hierbei verletzte er sich ebenfalls. Von der sechs- bis achtköpfigen Gruppe können drei Personen beschrieben werden. 1.Person: Männlich, groß, kurze, helle haare, gebräunte Haut, rotes Shirt. 2.Person: Männlich, etwas größer, kräftige Statur, ausländischer Akzent. 3.Person: Weiblich, klein, circa 1,50 Meter, Brille, braune, schulterlange Haare. Die Polizei in Rüdesheim bittet unter der Rufnummer (06722) 9112-0 um Hinweise zu den beteiligten Personen.

4. Sprayer unterwegs,

Schlangenbad-Bärstadt, Schützenstraße, Samstag, 03.06.2023, 19:00 Uhr bis Sonntag, 04.06.2023, 08:00 Uhr

(ste)Von Samstag auf Sonntag besprühten unbekannte Täter in Schlangenbad-Bärstadt eine Hauswand, Container sowie ein Schild mit schwarzer Farbe. Die Unbekannten besprühten in der Schützenstraße die Hausfassade eines Vereinsheims, drei Altglas- und einen Altkleidercontainer sowie ein Hinweis-/Verbotsschild mittels schwarzer Farbe. Die Kosten der erforderlichen Reinigungsarbeiten liegen bei circa 500 Euro.

Hinweise werden von der Polizeistation in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegengenommen.

5. BMW zerkratzt,

Oestrich-Winkel, Mittelheim, Rheingaustraße, Samstag, 03.06.2023, 04:07 Uhr

(ste)In der Nacht zum Samstag hat ein bislang unbekannter Täter gegen 04:07 Uhr den Pkw eines 32-jährigen Mannes aus Oestrich-Winkel zerkratzt. Demnach war der Pkw, ein schwarzer BMW, vorschriftsmäßig in der Rheingaustraße auf dem Bahnhofsparkplatz geparkt, als er durch den unbekannten Täter zerkratzt wurde. Nach derzeitigem Stand wird der entstandene Schaden auf circa 1.500 Euro beziffert. Der Täter soll männlich und 30-40 Jahre alt gewesen sein, eine kurze Bauarbeiterhose und ein langärmliches Oberteil getragen haben. Darüber hinaus soll er dicke Waden gehabt und einen länglichen, stabähnlichen Gegenstand mitgeführt haben.

Zeuginnen und Zeugen die diesen Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-40 zu melden.

6. Hochwertige E-Bikes während Veranstaltung gestohlen, Oestrich-Winkel, Flötenwanderweg, Samstag, 03.06.2023, 2023, 20:00 Uhr bis 23:30 Uhr

(he)Am Samstagabend wurden in Winkel am Flötenwanderweg zwei E-Bikes im Wert von fast 5.000 Euro entwendet. Die zwei Räder waren zwischen 20:00 Uhr und 23:30 Uhr im Bereich eines Weinguts während einer Veranstaltung abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Bei der Rückkehr zu den Rädern mussten die Besitzer deren Verschwinden feststellen. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Die Polizei in Rüdesheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06722) 9112-40 um Hinweise zu dem Diebstahl.

7. Motorradfahrer durch Zusammenstoß schwerverletzt, Sonntag, 04.06.2023, 10:26 Uhr Hünstetten-Strinz Trinitatis, Schneidertalstraße

(ste)Ein Motorradfahrer hat bei einem Unfall am Sonntagvormittag in Hünstetten-Strinz Trinitatis schwere Verletzungen erlitten. Ein 25-jähriger Biker, welcher auf der Schneidertalstraße aus Richtung Limbach kommend, in Richtung Strinz-Magarethä fuhr, kam in einer Kurve aus ungeklärten Gründen zu Fall. Gleichzeitig fuhr ein 54-jähriger Mann mit seinem Mazda ihm entgegen, wobei es zum Zusammenstoß zwischen Auto und Motorradfahrer kam. Der Motorradfahrer erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde daraufhin mit einem Helikopter in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 17.000 Euro.

8. Wild ausgewichen und überschlagen,

Idstein, Eschenhahn, K 708, Samstag, 03.06.2023, 00:55 Uhr

(he)In der Nacht von Freitag auf Samstag wich ein Opel-Fahrer auf der K 708 bei Eschenhahn einem Wildtier aus, fuhr in den Straßengraben und landete schlussendlich auf dem Dach. Der 23-jährige Frankfurter befuhr gegen 01:00 Uhr die K 708 aus Richtung K 707 kommend in Richtung B 275. Den eigenen Angaben zufolge wich er an der Unfallstelle kreuzendem Wild, mutmaßlich einem Reh aus, fuhr dabei in den Straßengraben und landete auf dem Dach. Der Beifahrer des Frankfurters wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert, der Fahrer wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. An dem Insignia entstand ein Sachschaden von circa 25.000 Euro.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell