Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Verkehrsunfall im Kreisverkehr

Breckerfeld (ots)

Datum: 19.01.2023/ Uhrzeit: 06:29 Uhr/ Dauer: 1 Stunde 16 Minuten/ Einsatzstelle: Kreisverkehr Königsheide/ Einheiten: Löschgruppe Delle/ Polizei/ Bericht (lb): Am Donnerstagmorgen wurde die Löschgruppe Delle der Feuerwehr Breckerfeld, um 06:29 Uhr, zu einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr Königsheide alarmiert. An PKW war bei Verlassen des Kreisverkehrs in Richtung Breckerfeld ins Rutschen gekommen und mit einem Verkehrsschild auf der dortigen Verkehrsinsel zusammengeprallt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte wurde festgestellt, dass das Fahrzeug im Frontbereich stark beschädigt war und Kühlwasser austrat. Dieses wurde mit Streusalz abgestreut, stellte aber keine weiter Gefahr dar. Die Fahrerin verletzte sich nicht bei dem Unfall und wurde durch die Feuerwehr betreut. Die Einsatzstelle wurde abgesichert, das Fahrzeug an den Fahrbahnrand verbracht und dort gegen wegrollen gesichert. So wurde der fließende Verkehr, aufgrund der Wetterlage, nicht noch weiter beeinträchtigt. Nach Eintreffen der Polizei konnten die Fahrerin und die Einsatzstelle an diese übergeben werden. Der Einsatz endete für die Feuerwehr mit der Ankunft im Gerätehaus um 07:45 Uhr. ***Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter der Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.***

