Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Auto gegen Gartenmauer gefahren

Meckenheim/Pfalz (ots)

Ein 32-jähriger Dortmunder fuhr am Montagvormittag, gegen 11:30 Uhr, mit seinem Pkw gegen die Gartenmauer eines Wohnhauses. Das Fahrzeug kam aus derzeit ungeklärter Ursache in der Silcherstraße in 67149 Meckenheim von der Fahrbahn ab. In Folge des Unfalls wurde der Pkw-Fahrer leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die Gartenmauer und das Auto wurden nicht unerheblich beschädigt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell