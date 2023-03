POL-NE: Pkw-Fahrerin kommt von Fahrbahn ab und verletzt sich

Grevenbroich / Korschenbroich (ots) - Zwischen Montag (27.03.), circa 17:00 Uhr, und Dienstag (28.03.), circa 10:00 Uhr, entwendeten unbekannte Tatverdächtige einen schwarzen Toyota RAV4 mit dem Kennzeichen NE-DC356 aus einer Einfahrt an der Ermlandstraße in Grevenbroich. In Korschenbroich wurden an der Rheydter Straße ebenfalls von Montag, circa 21:00 Uhr, auf Dienstag, circa 06:45 Uhr, zwei Krafträder aus einem ...

