POL-NE: Fahrzeug sowie zwei Krafträder entwendet

Dormagen (ots) - Am Dienstagmorgen (28.03.) gegen 11:00 Uhr zeigte eine Polizeistreife in dem Bereich um den Dormagener Bahnhof Präsenz. Am Willy-Brandt-Platz wurden die Beamten von einem Zeugen, welcher einen Fahrraddiebstahl beobachtet hatte, angesprochen. Nach kurzer Sachverhaltsaufnahme begaben sich die Beamten auf die Suche. Im Rahmen der Fahndung konnte das beschriebene E-Bike am rückwärtigen Bereich des Bahnhofs ...

