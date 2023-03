Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kriminalprävention der Polizei Rhein-Kreis Neuss in der App "Gut versorgt in..." vertreten

Neuss / Meerbusch / Kaarst (ots)

Am Dienstag (28.03.) stellte Landrat und Leiter der Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, Hans-Jürgen Petrauschke, eine Kachel mit polizeilichen Inhalten in der App "Gut versorgt in..." für die Städte Neuss, Kaarst und Meerbusch vor. Ursula Baum, Bürgermeisterin der Stadt Kaarst, sowie Christian Bommers, Bürgermeister der Stadt Meerbusch, waren ebenfalls bei dem Presstermin anwesend.

Die App "Gut versorgt in..." richtet sich vornehmlich an ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger. Enthalten sind viele Informationen und Tipps zu Aktivitäten im Alter, Ansprechpartner und vieles mehr. Da gerade diese Altersgruppe oft genug ins Visier von Trickbetrügern, falschen Verwandten oder auch falschen Polizeibeamten gerät, warnen die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner der Kriminalprävention nun auch per App vor diesen Gefahren.

Bislang sind aus dem Rhein-Kreis Neuss die Städte Neuss, Meerbusch und Kaarst in der App vertreten. Die jeweilige Benutzeroberfläche wurde jetzt um eine Kachel zum Thema Prävention ergänzt. Hier erfahren Interessierte, mit welchen Maschen Betrüger unterwegs sind oder auch Tipps und Veranstaltungshinweise des Kommissariats Kriminalprävention. Zudem besteht die Möglichkeit, Push-Nachrichten zu empfangen, und so beispielsweise zeitnah eine Warnung zu erhalten, wenn die Polizei Kenntnis von vermehrten Schockanrufen erhalten hat.

Der Landrat begrüßte die Einrichtung einer "Polizeikachel": "Unsere Präventionsbotschaften und -aktionen können nur dann ihre volle Wirkung erzielen, wenn sie auch bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommen. Unsere Ansprechpartner von der Kriminalprävention bieten deshalb Veranstaltungen an, gehen mit Informationsständen auf Märkte, beraten am Telefon und veröffentlichen Tipps in den sozialen Medien.

Nun kann sich unsere Zielgruppe jedoch auch per Smartphone für ihre Stadt über die Angebote informieren - und die Polizei Aktuelles auch gleich per Push-Nachricht veröffentlichen. Ich begrüße diese neue Option, zeigt sie doch auch, dass die Polizei mit den Entwicklungen der modernen Gesellschaft Schritt hält."

Im Anschluss an die Vorstellung der Kachel standen sowohl die beiden Vertreter des App-Entwicklers aus Herford sowie die Ansprechpartner der Kriminalprävention für Fragen zur Verfügung.

Die App lässt sich über den jeweiligen App Store sowohl für Android als auch für iOS kostenfrei herunterladen.

