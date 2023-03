Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei warnt vor falsche Stadtmitarbeiter

Dormagen (ots)

Am Montag (27.03.) ging bei der Polizei in Dormagen ein Anruf ein, dass sich zwei Personen in einem Mehrfamilienhaus an der Brunnenstraße aufhalten und sich als Mitarbeiter der Stadt ausgeben würden. Gegen 18:30 Uhr öffnete eine Bewohnerin die Haustür und die zwei unbekannten Männer gaben an, dass es in der Nachbarschaft zu einen Rohrbruch gekommen sei und sie nun das Wasser abstellen müssten. Einer der mutmaßlichen Tatverdächtigen versuchte während des Gesprächs in die Wohnung zu gelangen. Glücklicherweise erkannte die Seniorin den Betrug und konnte die Wohnungstür schließen. Eine weitere Person traf das Duo im Hausflur an und wurde von ihnen gefragt, ob sie Sperrmüll besitzen würde. Als die Dame dies verneinte, verließen die Männer das Wohnhaus.

Die beiden Männer konnten wie folgt beschrieben werden: eine Person sei circa 40 Jahre alt, habe eine kräftige Statur und sei circa 160 Zentimeter groß. Die zweite Person sei schlank, circa 30-35 Jahre alt und circa 180 Zentimeter groß. Das Duo trug dunkle Kleidung, wobei einer der Männer eine Latzhose trug und wirkte auf die Zeugen "südländisch".

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen, wenn sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder ihnen das Paar möglicherweise begegnet ist.

An dieser Stelle sei noch einmal ausdrücklich auch vor falschen Mitarbeitern von Stadt- oder Wasserwerken gewarnt. Mit dieser Masche versuchen Kriminelle, in die Räumlichkeiten ihrer Opfer zu gelangen, weil diese sie im guten Glauben, es handele sich um einen Notfall, hereinlassen. Ein gesundes Misstrauen ist hier hilfreich. Wenn Sie die Handwerker oder Stadtwerke-Mitarbeiter nicht selbst bestellt haben, rufen Sie gegebenenfalls bei der entsprechenden Stelle an. Suchen Sie dazu die Nummer selbst heraus! Lassen Sie Fremde nicht einfach in Ihre Wohnung. Wenn Ihnen etwas seltsam vorkommt oder Sie sich unter Druck gesetzt fühlen, zögern Sie nicht, die Polizei unter der Notrufnummer 110 zu kontaktieren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell