Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Verkehrsunfall am Abend

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Grundschöttel wurde am Montagabend um 20:21 Uhr zu einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr "An der Kohlenbahn" alarmiert. Hier war es zu einem Auffahrunfall zwischen zwei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Durch einen an der Einsatzstelle vorbeikommenden Feuerwehrangehörigen der Feuerwehr Sprockhövel wurden erste Sicherungsmaßnahmen durchgeführt. Durch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurden auslaufende Betriebsmittel abgestreut. Zwei Personen wurden durch den Rettungsdienst behandelt und anschließend in nahe gelegene Krankenhäuser gefahren. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben und der Einsatz konnte nach guten 40 Minuten beendet werden.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter der Nennung "Feuerwehr Wetter (Ruhr)" gerne kostenlos verwendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell