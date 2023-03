FW-EN: Fortbildung und Sicherheit bei der Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Wetter (Ruhr) (ots)

Der letzte Samstag stand bei der Freiwilligen Feuerwehr Wetter (Ruhr) ganz im Zeichen von Fortbildung und Sicherheit.

Gleich an drei verschiedenen Orten wurde von morgens bis nachmittags intensive, ehrenamtliche Feuerwehrarbeit geleistet.

In den Fahrzeughallen und auf dem Hof der Feuer- und Rettungswache in der Wasserstraße wurden umfangreiche Sicherheitsprüfungen durchgeführt. Diese regelmäßigen Überprüfungen schützen das Feuerwehrpersonal vor Unfällen durch schadhafte oder defekte Einsatzmittel. Es wurden hierbei von den Gerätewarten und Helfern aus den Einheiten unter anderem die verschiedenen Leitern kontrolliert, Leinen durchgesehen und auf Gebrauchsfähigkeit begutachtet und Spezialgeräte zur Absturzsicherung überprüft. Des Weiteren fand eine Kontrolle sämtlicher elektrischen Betriebsmittel durch mehrere Fachkräfte statt.

Die Mitglieder des Arbeitskreises Brandschutzerziehung / Brandschutzaufklärung (BeBa) trafen sich an diesem Morgen im Schulungsraum des Gerätehauses der Löscheinheit Esborn. Zu dem Arbeitstreffen hatten sich Mitglieder aus den gesamten Regierungsbezirk Arnsberg auf den Weg gemacht. Ziel und Schwerpunkt der Zusammenkunft war der Erfahrungsaustausch bei der Brandschutzerziehung von Senioren 60+. Hier wurden u. a. interessante Unterrichtshilfsmittel, wie zum Beispiel ein Rauchdemohaus, vorgestellt und erste Konzepte für die Zukunft besprochen. Zudem stellte sich die neue Referentin des VdF NRW, M. Koch, für den Bereich BeBa vor und hielt einen Rückblick auf das letzte Bundesforum 2022 in Saarbrücken.

Zur Grundausbildung von PSU-Helferinnen und Helfern trafen sich 14 Teilnehmer aus dem gesamten Ennepe-Ruhr-Kreis im Schulungsraum des Gerätehauses in Alt-Wetter. PSU-Kräfte (Psychosoziale Unterstützung) stehen den Feuerwehrkräften nach belastenden oder schweren Einsätzen zur Einsatznachbesprechung und Unterstützung als Ansprechpartner zur Verfügung. In dieser Grundausbildung lernen die künftigen PSU-Mitwirkenden zum Beispiel Grundlagen zum Thema Stress und Stressbewältigung, erhalten einen Einblick in die Psychotraumatologie und erlangen Grundkenntnisse in der Gesprächsführung.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell