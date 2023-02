FW-EN: Brandmeldealarm in Wengeraner Industriebetrieb

Wetter (Ruhr) (ots) - Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Freitag, 17.02.2023 um 18:15 Uhr zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür im ehemaligen Krankenhaus in der Gartenstraße alarmiert. Durch die Einsatzkräfte wurde die Tür mittels Spezialwerkzeug geöffnet und die gestürzte Person an den Rettungsdienst übergeben. Der Einsatz konnte nach einer guten halben Stunde beendet werden. Am Sonntagmorgen um ...

