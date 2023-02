Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Drei Einsätze am Wochenende

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Freitag, 17.02.2023 um 18:15 Uhr zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür im ehemaligen Krankenhaus in der Gartenstraße alarmiert. Durch die Einsatzkräfte wurde die Tür mittels Spezialwerkzeug geöffnet und die gestürzte Person an den Rettungsdienst übergeben. Der Einsatz konnte nach einer guten halben Stunde beendet werden.

Am Sonntagmorgen um 07:00 Uhr wurden die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Löscheinheit Alt-Wetter erneut mit dem Stichwort "Person hinter verschlossener Wohnungstür" alarmiert. Diesmal ging es für das Hilfeleistungslöschfahrzeug und die Drehleiter in die Harkortstraße. Da die Tür dem ebenfalls alarmierten Rettungsdienst allerdings schon selbstständig geöffnet worden war, konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr den Einsatz abbrechen und nach 15 Minuten mit frischen Brötchen nach Hause fahren.

Die Löscheinheit Esborn und der ehrenamtlich besetzte Einsatzführungsdienst wurden um 16:20 Uhr zu einer Ölspur auf der Von-der-Recke-Straße alarmiert. Der betroffene Bereich wurde erkundet und es wurden Warnschilder aufgestellt. Anschließend wurde die Einsatzstelle an die ebenfalls alarmierte Rufbereitschaft des Stadtbetriebes übergeben und der Einsatz konnte nach 45 Minuten beendet werden.

