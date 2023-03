Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm in Industriebetrieb

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Wengern, Esborn sowie Alt-Wetter wurden kurz vorm Wochenende um 10:55 Uhr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Industriebetrieb in der Schliemannstraße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurden diese schon von einem Firmenverantwortlichen in Empfang genommen. Dieser teilte mit, dass kein Schadensereignis vorläge, sondern die Anlage aufgrund eines technischen Defektes im Bereich des dortigen Pferdehofes ausgelöst hätte. Der Bereich wurde vorsorglich kontrolliert und die Brandmeldeanlage anschließend zurückgestellt. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich und die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst konnten den Einsatz nach guten 35 Minuten beenden.

