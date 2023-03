POL-NE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Paderborn und der Polizei Bielefeld: Suche nach Vermisstem nach Knochenfund

Korschenbroich (ots) - Am Montag (27.03.) erhielt die Polizei gegen 01:20 Uhr Kenntnis von einem Einbruch in einen Hof an der Straße Büttgerwald, die Überwachungskamera habe ausgelöst. Vor Ort trafen die Polizisten auf zwei Frauen, eine 32-Jährige und eine 40-Jährige, aus Mönchengladbach, welche offenbar in einem Auto warteten. Da die Angaben zum Grund ihres Wartens widersprüchlich waren, im Fahrzeug der Frauen offensichtliches Diebesgut aus dem Hof aufgefunden ...

mehr