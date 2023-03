POL-NE: Fahrradfahrer angefahren - Zeugen gesucht

Neuss; Meerbusch (ots) - Am Wochenende schlugen Autodiebe von Samstag (25.03.) auf Sonntag (26.03.) gleich zwei Mal zu. Von der Thymianstraße in Neuss entwendeten die Täter in der Zeit von Samstag (25.03.), 16:30 Uhr, bis Sonntag (26.03.),12:00 Uhr, einen dort geparkten grauen Audi Q7. Der Geländewagen war mit den amtlichen Kennzeichen NE-CS7777 versehen. Ähnliches ereignete sich in Meerbusch an der Straße "Am Bach". ...

