Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Zeugen nach gefährlichem Überholmanöver auf der L1140 gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag gegen 16:10 Uhr kam es auf der Landesstraße 1140 kurz vor der Einmündung Bürkelshof in Fahrtrichtung Hemmingen zu einem gefährlichen Überholmanöver durch einen Opel-Fahrer. Der 65-Jährige überholte in einer unübersichtlichen Rechtskurve einen weißen Ford mit unbekanntem Kennzeichen. Zu diesem Zeitpunkt kam ihm ein 19-jähriger Motorradfahrer entgegen. Dieser konnte nur durch die Einleitung einer Vollbremsung und einem Ausweichmanöver nach rechts eine Kollision verhindern. Zu einem schädigenden Ereignis kam es hierbei nicht. Zeugen, insbesondere der Lenker des überholten weißen Ford, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz unter der Telefonnummer: 07042 9410 in Verbindung zu setzen.

