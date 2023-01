Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großbottwar: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach zwischen Mittwoch 17:00 Uhr und Donnerstag 07:30 Uhr in ein Wohnhaus in der Hölderlinstraße in Großbottwar ein. Mutmaßlich hebelte er hierzu eine Fensterscheibe auf. Im Objekt durchsuchte er sämtliche Räume. Ob ihm hier Beute in die Hände fiel, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Der Polizeiposten Großbottwar, Tel. 07148 1625-0, sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

