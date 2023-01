Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 14-Jähriger wird von Personengruppe angegriffen

Ludwigsburg (ots)

Ein 14 Jahre alter Jugendlicher wurde am Mittwoch mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 16.15 Uhr von mehreren Personen am Bahnhof in Böblingen angegriffen worden war. Bereits auf dem Bahnsteig soll es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 14-Jährigen und acht bis zehn noch unbekannten Personen gekommen sein. Die Streitigkeit, in deren Verlauf der Jugendliche gegen den Kopf geschlagen wurde, verlagerte sich anschließend auf den Bahnhofsvorplatz und schließlich vor ein Einkaufszentrum. Dort ließen die Unbekannten von dem 14-Jährigen ab und flüchteten. Es soll sich um Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren mit südländischem Erscheinungsbild gehandelt haben. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und den Tatverdächtigen dauern noch an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, in Verbindung zu setzen.

