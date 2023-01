Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Erneut in mehrere Wohnungen eingebrochen

Ludwigsburg (ots)

Nachdem es bereits im Dezember 2022 zu mehreren Wohnungseinbrüchen in Gerlingen gekommen war (vgl. Pressemitteilung vom 22. Dezember 2022, 12:28 Uhr, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5400904), wurde am Mittwoch (4. Januar 2023) im Zeitraum zwischen 09:00 Uhr und 22:30 Uhr erneut in mehrere Wohnhäuser eingebrochen. Die Objekte befinden sich alle in örtlicher Nähe zueinander. Ein Tatzusammenhang zwischen den Einbrüchen kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

In der Hirschbergstraße verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam über ein Fenster auf der Gebäuderückseite Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Sämtliche Räumlichkeiten wurden in der Folge durchsucht und hochwertiger Schmuck von noch unbekanntem Wert entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

In der Panoramastraße drangen unbekannte Täter ebenfalls über die Gebäuderückseite durch Aufhebeln eines Fensters in die Wohnräume eines Wohnhauses ein und durchsuchten diese. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Der hinterlassene Sachschaden beträgt etwa 1.100 Euro.

Zu zwei weiteren Einbrüchen kam es in einem Wohnhaus in der Straße "Unterer Schlossberg". Die bislang unbekannten Täter gelangten in beiden Fällen gewaltsam über die Balkon- bzw. die Terrassentür der Gebäuderückseite in die Wohnungen. Den Balkon im ersten Obergeschoss erreichten die Täter mutmaßlich unter Zuhilfenahme einer vor Ort aufgefundenen Leiter. Anschließend wurden sämtliche Wohnräumlichkeiten durchsucht. In der Obergeschosswohnung wurde ein Schrank aufgebrochen und Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Zu möglichem Diebesgut aus der Erdgeschosswohnung dauern die Ermittlungen an. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf eine vierstellige Summe belaufen.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 zu melden.

