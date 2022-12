Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Wohnungseinbrüche in der "Burgklinge" und der Hasenbergstraße

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat Ermittlungen aufgenommen, nachdem es am Mittwoch zwischen 14:00 Uhr und 20:00 Uhr in Gerlingen zu insgesamt drei Wohnungseinbrüchen kam. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass zwischen den Fällen ein Tatzusammenhang besteht.

Einer der Einbrüche ereignete sich in der Straße "Burgklinge". Hier gelangten bislang unbekannte Täter gewaltsam über ein Fenster in ein Wohnhaus, indem sie dieses vermutlich zuerst einschlugen und dann öffneten. Im Inneren wurden sämtliche Räumlichkeiten in allen Stockwerken durchsucht und mehrere verschlossene Türen aufgebrochen. Derzeit ist noch nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Die Täter hinterließen einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

In der Hasenbergstraße kam es zu insgesamt zwei Einbrüchen in einem dortigen Mehrfamilienhaus. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich in beiden Fällen jeweils über die Balkone im Erdgeschoss Zutritt zu den Wohnungen, indem sie dort ein Fenster bzw. eine Balkontür aufhebelten. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten, entwendeten derzeitigen Erkenntnissen zufolge jedoch nichts. Vermutlich wurden die Täter gestört und flüchteten, als eine der Bewohnerinnen nach Hause kam. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe einer vierstelligen Summe.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Tel. 0800 1100225 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell