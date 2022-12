POL-LB: Renningen-Malmsheim: 64-Jährige wird Opfer von Betrügern

Ludwigsburg (ots) - Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Mittwoch zwischen 09:30 Uhr und 11:00 Uhr in der Strohgasse in Marbach am Neckar. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte einen am rechten Fahrbahnrand geparkten braunen Audi A1. Das Fahrzeug wies linksseitige Beschädigungen an der Frontstoßstange auf. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Marbach am ...

