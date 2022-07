Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Exhibitionist entblößt sich vor Rentnerin

Mainz-Weisenau (ots)

Am Sonntagabend entblößte sich ein bislang unbekannter Mann vor einer Mainzer Rentnerin. Die 85-jährige Mainzerin war gegen 21:00 Uhr im Paul-Gerhardt-Weg im Stadtteil Weisenau unterwegs, als sie einen Fahrradfahrer bemerkte, der zunächst vor ihr herfuhr. Der Radfahrer verringerte den Abstand immer weiter, bis er nur noch wenige Meter von der Dame entfernt war. Dann stieg er vom Fahrrad ab, zog seine Hose herunter und manipulierte an seinem Penis. Als die Dame einfach unbeeindruckt weiterging, stieg der Mann wieder auf sein Rad und folgte ihr. Die ältere Dame forderte den Mann auf sie in Ruhe zu lassen, weil sie sonst die Polizei rufe. Hierauf entfernte sich der Mann. Als Täterbeschreibung ist bislang nur bekannt, dass es sich um einen "recht großen" Mann mit schwarzen Locken gehandelt habe. Der Mann habe ein schwarzes Shirt mit weißem Aufdruck einer Rockband getragen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

