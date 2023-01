Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Fahrzeuglenker bremst Pkw aus und tritt gegen Fahrzeugtür

Ludwigsburg (ots)

Zu einer Nötigung im Straßenverkehr kam es am Mittwoch gegen 12:00 Uhr auf der Bundesstraße 10 (B 10) im Bereich des Parkplatzes Kaiserstein in Fahrtrichtung Schwieberdingen. Nachdem es einem 46-jährigen VW-Lenker vermutlich zu langsam vorwärts ging, soll der der 46-Jährige mehrfach einem vorausfahrenden 60-jährigen Peugeot-Lenker sehr dicht aufgefahren sein und hierbei die Lichthupe betätigt haben. Im weiteren Verlauf soll er den Peugeot überholt und ihn auf der B 10 bis zum Stillstand ausgebremst haben. Anschließend sei der VW-Lenker ausgestiegen und habe mehrfach mit der Faust gegen die Fahrerscheibe des Peugeot geschlagen und mit dem Fuß gegen die Fahrzeugtür getreten, bevor er wieder in seinen VW eingestiegen und davongefahren sei. Am Peugeot entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen konnte der VW-Lenker angetroffen und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Er hat nun mit einer Strafanzeige wegen Nötigung im Straßenverkehr und Sachbeschädigung zu rechnen.

