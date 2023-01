Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Einbruch in Firmengebäude

Ludwigsburg (ots)

Im Zeitraum vom 26.12.2022 bis 05.01.2023 verschafften sich unbekannte Täter Zutritt in ein Firmengebäude in der Carl-Zeiss-Straße. Hierfür hebelten sie ein Fenster auf der Gebäuderückseite auf und stiegen in die, im Erdgeschoss befindlichen Werkstatt- und Lagerräumlichkeiten ein. Im weiteren Verlauf wurden eine Stahltüre und ein Schlüsseltresor aufgehebelt. Die in den Räumlichkeiten befindlichen Schränke wurden durchsucht. Die genaue Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Angaben zum Diebesgut können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell