Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Kaarst-Büttgen (ots)

Am Dienstagnachmittag (28.03.) kam im Bereich der Kreuzung L381 und L32 zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Gegen 17:45 Uhr befuhr ein 30-jähriger Korschenbroicher mit seinem Krad die L381 aus Richtung Korschenbroich kommend in Fahrtrichtung Neuss. In Höhe der genannten Kreuzung wollte eine 23-jährige Mönchengladbacherin, die in Gegenrichtung fuhr, mit ihrem PKw nach links auf die L32 abbiegen, wobei sie den ihr entgegenkommenden Kradfahrer übersah. Durch die Wucht des Zusammenstoßes beider Fahrzeuge wurde das Motorrad in zwei Teile gerissen, der Kradfahrer wurde schwerstverletzt mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme, die durch die Spezialisten des Neusser Unfallaufnahmeteams unterstützt wurde, musste die L381 für mehrere Stunden gesperrt werden; der Verkehr wurde abgeleitet. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat der Polizei Neuss unter der Rufnummer 02131-3000 in Verbindung zu setzen.(Th.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell