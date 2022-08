POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Mit zwei Promille auf dem Fahrrad unterwegs

Heidelberg-Bergheim (ots) - Zwischen Montagabend, 22:30 Uhr und Dienstagmorgen, 7:30 Uhr, sprühten bisher unbekannte Täter in der Bergheimer Straße insgesamt drei Graffitis an Hauswände und Eingangstore zweier Wohnhäuser. Darüber hinaus wurde, in einem weiteren Fall, die Hauswand einer Druckerei in der ...

mehr