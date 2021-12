Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde, Wohnungseinbruch

Warendorf (ots)

Unbekannte verschafften sich im Zeitraum vom 24.12.2021, 15:30 Uhr bis 25.12.2021, 14:00 Uhr, durch das Aufbrechen der Eingangstür unberechtigten Zugang zu einem Wohnhaus in der Hindenburgstraße in Oelde. Bei seiner Rückkehr stellte ein Hausbewohner die Beschädigung fest. Im Haus waren sämtliche Schränke durchwühlt und der Inhalt auf dem Boden verteilt worden. Ob etwas abhandengekommen ist, konnte er noch nicht feststellen. Hinweise auf verdächtige Feststellungen erbittet die Polizei in Oelde, Tel. 02522-915-0 oder per Email an: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

