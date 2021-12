Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Zwei Verletzte nach Gasaustritt

Warendorf (ots)

Feuerwehr und Polizei wurden am Freitag, 24.12.2021, gegen 19.00 Uhr, nach Beckum, Friedrich-von-Bodelschwingh-Straße gerufen. Aus bislang unbekannten Gründen kam es zu einer erhöhten Gaskonzentration in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Zwei Bewohner im Alter von 22 Jahren und 65 Jahren wurden verletzt, Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser. Während des Einsatzes mussten alle anwesenden Bewohner das Mehrfamilienhaus verlassen, konnte aber gegen 21.00 Uhr wieder zurück in ihre Wohnungen. Die polizeilichen Ermittlungen zur Ursache des Gasaustritts dauern an, noch während des Einsatzes wurden das Ordnungsamt Beckum sowie der zuständige Energieversorger hinzugezogen.

