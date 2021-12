Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Einbruch in ein Einfamilienhaus

Warendorf (ots)

Bislang unbekannte Personen brachen in der Zeit von Freitag, 24.12.2021, 16.00 Uhr bis Samstag, 25.12.2021, 00.25 Uhr, gewaltsam in Einfamilienhaus an der Dr.-Sunder-Straße in Beckum ein. In dem Haus wurden Räume und Schränke durchsucht. Ob Gegenstände entwendet wurden, kann zurzeit nicht gesagt werden. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Beckum unter der Telefonnummer 02521-911-0 oder der E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

