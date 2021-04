Polizei Bochum

POL-BO: Transporter beschädigt Werbeschild: Polizei sucht Zeugen

Herne (ots)

Ein weißer Transporter hat in der Herner Innenstadt ein Werbeschild beschädigt. Der Fahrer flüchtete, die Polizei sucht jetzt einen namentlich nicht bekannten Passanten, der das Ganze mitangesehen hat.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag, 27. April, gegen 10.15 Uhr. Der Fahrer eines weißen Transporters beschädigte das Schild des Haushaltswarengeschäfts an der Bahnhofstraße 90 und fuhr in Richtung Vinckestraße davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein Passant machte den Filialleiter des Geschäfts auf den Unfall aufmerksam, der dem Lastwagenfahrer daraufhin folgte und ihn zur Rede stellte. Doch der Lastwagenfahrer ignorierte ihn und flüchtete.

Das Verkehrskommissariat bittet den unbekannten Passanten sowie weitere Zeugen darum, sich zur Geschäftszeit unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell