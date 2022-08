POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Mehrere Farbschmierereien in der Bergheimer Straße - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) - Am späten Dienstagabend kam es in der Speyerer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde und ein Sachschaden von rund 5.000.- Euro entstand. Eine 44 Jahre alte Skoda-Fahrerin war gegen 23 Uhr auf der Speyerer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs, als sie zunächst an einer roten Ampel anhielt, um nach links in den Stückerweg Richtung Eppelheim abzubiegen. Aus bislang ...

