Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Junger Mann schlägt auf unbekannte Frau ein - Polizei sucht unbekannte Geschädigte (12.03.2023)

Konstanz (ots)

In der Nacht auf Sonntag hat ein junger Mann eine Frau auf der Oberlohnstraße angegriffen. Gegen 3 Uhr gingen zwei junge Männer von der Gaststätte "Kantine" in der Oberlohnstraße in Richtung der Eni Tankstelle in der Reichenaustraße. Noch in unmittelbarer Nähe zu der Lokalität schlug einer der beiden Männer einer unbekannten Frau unvermittelt ins Gesicht, packte sie anschließend an der Jacke und warf sie zu Boden. Mehrere Zeugen bemerkten den Vorfall und griffen ein. Bis zum Eintreffen der Polizei entfernte sich die Unbekannte jedoch von der Örtlichkeit. Die Polizei bittet die Frau, oder Personen, die Hinweise auf ihre Identität geben können, sich unter der Tel. 07531 995-2222 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell