Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, A81, Lkr. Konstanz) Rund 13.000 Euro Blechschaden bei Unfall auf der A81 im Bereich der Anschlussstelle Hilzingen (11.03.2023)

Singen, A81 (ots)

Rund 13.000 Euro Blechschaden an einem Audi und Beschädigungen an der Mittelschutzplanke sind die Folgen eines Unfalls, der am Samstagmittag auf der Autobahn 81 passiert ist. Eine 35-jährige Frau fuhr mit einem Toyota Yaris auf der A81. Auf Höhe der Überführung der Kreisstraße 6125 wechselte die Toyota-Fahrerin vom rechten auf den linken Fahrstreifen, um ein anders Fahrzeug zu überholen. Dabei übersah die Frau einen bereits auf der linken Spur auf gleicher Höhe fahrenden Audi eines 34-Jährigen. Der junge Mann wich mit seinem Wagen nach links aus um eine Kollision mit dem Toyota zu vermeiden, touchierte in der Folge jedoch die Mittelleitplanke. Die Höhe des an den Leitplanken entstandenen Schadens dürfte im Bereich von rund 1.500 Euro liegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell