POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Insgesamt rund 30.000 Euro Blechschaden bei Unfall auf der Kreuzung Grubwaldstraße und Gaisenrain (10.03.2023)

Singen (ots)

Beträchtlicher Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 30.000 Euro sind die Folgen einer Vorfahrtsmissachtung auf der Kreuzung Grubwaldstraße und Gaisenrain am Freitagnachmittag. Ein 36-Jähriger fuhr gegen 17:30 Uhr mit einem BMW X6 auf der Straße "Gaisenrain" in Richtung Georg-Fischer-Straße. Auf der Kreuzung zur Grubwaldstraße kollidierte der BMW mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Chevrolet eines 52-Jährigen. Beide Fahrer blieben unverletzt, die Autos weiterhin fahrbereit. Der Schaden am Chevrolet dürfte im Bereich von rund 10.000 Euro liegen, der Schaden am BMW im Bereich von rund 20.000 Euro.

