Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfall mit Blechschaden an der Anschlussstelle Radolfzell - Auffahrt auf die B33 neu (11.03.2023)

Radolfzell (ots)

Ein Unfall mit Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 12.000 Euro hat sich am Samstagabend an der Anschlussstelle Radolfzell im Bereich der Auffahrt auf die Bundesstraße 33 neu ereignet. Ein 34-jähriger Seat-Fahrer war auf der Bundesstraße 34 von Radolfzell kommend in Richtung Stockach unterwegs. An der Anschlussstelle Radolfzell bog der Mann nach links auf die Auffahrt zur B33 neu ab und stieß dabei mit einem vorfahrtsberechtigten Smart einer 46-Jährigen zusammen, die aus Richtung Stockach kommend nach rechts auf die Auffahrt zur B33 neu abbog. Die beiden Autos streiften sich seitlich, blieben jedoch fahrbereit.

