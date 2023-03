Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, B33, Lkr. Konstanz) Mercedes Sprinter kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich - Fahrer leicht verletzt (11.03.2023)

Radolfzell, B33 (ots)

In der Nacht auf Samstag ist ein Mercedes Sprinter auf der Bundesstraße 33 neu zwischen Radolfzell und Allensbach von der Fahrbahn abgekommen und hat sich in der Folge überschlagen. Gegen kurz nach Mitternacht war ein 45-Jähriger mit einem Mercedes Sprinter auf der B33 neu in Fahrtrichtung Konstanz unterwegs. Dabei geriet der Sprinter aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts in das Bankett und überschlug sich anschließend mehrfach, ehe der Wagen auf der Seite liegen blieb. Mit Unterstützung mehrerer Ersthelfer befreite sich der Fahrer selbstständig aus dem Transporter. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Zur Bergung des verunfallten Mercedes, an dem Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro entstand, musste die Fahrbahn kurzzeitig voll gesperrt werden. Die Feuerwehr Allensbach unterstützte mit zwei Fahrzeugen und zwölf Mann bei der Unfallaufnahme.

