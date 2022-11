Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste NRW

POL-LZPD: Deutsche Polizeidelegation auf dem Weg nach Katar. Das SKB-Team-Deutschland unterstützt bei der FIFA WM 2022

Duisburg (ots)

Die deutsche Polizei ist mit acht Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten bei der Fußballweltmeisterschaft in Katar dabei. Das SKB-Team-Deutschland unterstützt die Sicherheitsbehörden vor Ort bei den Spielen der deutschen Fußballnationalmannschaft während der FIFA WM 2022. Die Zentrale Informationsstelle Sporteinsätze (ZIS) beim Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste NRW (LZPD NRW) in Duisburg koordiniert den Einsatz, der in Kooperation mit dem Bundeskriminalamt (BKA) und der Bundespolizei (BPOL) erfolgt. Vorrangiges Ziel ist es, gewalttätige Auseinandersetzungen unter Beteiligung deutscher Fußballanhänger und damit eine Ansehensschädigung der Bundesrepublik Deutschland im Ausland zu verhindern. Die Polizeiexperten kennen sich in den deutschen Fanszenen aus und sollen so potenzielle Gewalttäter identifizieren und davon abhalten, das Fußballturnier als Bühne für Randale zu nutzen.

Angeführt wird die deutsche Polizeidelegation von Polizeioberrat Michael Madre, der die Aufgaben der deutschen Beamten in Katar näher beschreibt: "Wir haben in Katar keine Eingriffsbefugnis, sondern ausschließlich eine beratende Funktion. Für die deutschen Fans vor Ort sehen wir uns auch als Unterstützer und Problemlöser." Dazu gehört auch, bei den Sicherheitsbehörden des Wüstenstaates Verständnis für fantypisches Verhalten zu erzeugen, damit es nicht zu Fehlinterpretationen kommt.

Die Vorbereitungen für dieses Turnier laufen bei den Sicherheitsbehörden bereits seit Jahren auf nationaler und internationaler Ebene. Während des Turniers wird ein gemeinsames Kooperationszentrum die zentrale Informationsdrehscheibe in Doha darstellen, in dem Polizeikräfte aus den am Turnier teilnehmenden Nationen eng zusammenarbeiten. Ein Mitarbeiter der ZIS und eine Mitarbeiterin des BKA vertreten dort als Verbindungsbeamte die deutsche Polizei und bilden das Bindeglied zu den weiteren Delegationsmitgliedern im Einsatzraum und dem Dienstsitz der ZIS in Duisburg.

Wie lange der Einsatz des SKB-Team-Deutschland andauern wird, hängt vom Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft ab. Mit dem Ausscheiden der deutschen Mannschaft und der Abreise der Fans endet das Turnier auch für die deutsche Polizei.

Original-Content von: Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste NRW, übermittelt durch news aktuell