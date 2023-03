Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrer bei Unfall auf der Hermann-von-Vicari-Straße verletzt (11.03.2023)

Konstanz (ots)

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall am Samstagabend auf der Hermann-von-Vicari-Straße verletzt worden. Gegen 18:30 Uhr fuhr ein 83-Jähriger mit einem VW Eos auf der Hermann-von-Vicari-Straße in Richtung Jakobstraße. An der Einmündung auf die Josef-Anton-Feuchtmayer-Straße bog der VW-Fahrer nach links ab und stieß dabei mit einem entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten 50 Jahre alten Radfahrer zusammen. Der Radler stürzte über die Motorhaube des Eos und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in eine Klinik. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 1.500 Euro. Ein im Rahmen der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest bei dem 83-Jährigen ergab einen Wert von knapp 0,35 Promille. Der Mann musste daraufhin neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben.

