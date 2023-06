Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizeibekannter Täter nach wenigen Tagen wieder in Untersuchungshaft

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Ein Ladendiebstahl am Samstagabend, 03.06.2023, von mehreren Flaschen Alkohol führte für einen Wiederholungstäter wieder in Haft.

Ein Mitarbeiter eines Supermarktes an der Huberstraße bemerkte gegen 20:30 Uhr einen Kunden, der mehrere Flaschen Gin in seinen Rucksack steckte. Er sprach den Ladendieb an, hielt ihn auf und rief die Polizei.

Den Polizisten gestand der 36-Jährige, vor ungefähr einer Woche aus der Haft entlassen worden zu sein und die Beute weiterverkaufen zu wollen, um Geld zu machen. Die Beamten fanden in seinem Rucksack sechs Flaschen im Wert von circa 240 Euro.

Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Der polizeibekannte Täter wurde dem Richter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ.

